Arezzo, ucciso in ospedale da paziente psichiatrico che lo aggredisce: tutti assolti

Sergio Botti era in ospedale per curarsi, ma fu ucciso da un altro paziente saltato con violenza sopra al suo letto. Accadde la notte tra l’8 e il 9 luglio 2014 alla Fratta di Cortona. Dalla tragedia nacque un’indagine e quindi un processo. Ma nessuno pagherà mai per quell’omicidio. L’autore del folle gesto, un 35enne cortonese con problemi psichiatrici, si tolse la vita qualche tempo dopo e probabilmente non sarebbe stato imputabile per il delitto. Mentre la dottoressa che seguiva lo squilibrato, il coordinatore del reparto dei malati psichiatrici e la responsabile del presidio ospedaliero, finiti a giudizio per aver “concorso con colpa” nell’omicidio doloso, sono stati tutti assolti. Per il giudice non c’è nessun responsabile in ambito medico e sanitario per ciò che avvenne quella notte: un folle che sfugge al controllo degli operatori, salta dalla sua camera al reparto della Medicina generale ed infierisce contro un inerme anziano disteso sul suo letto. La sentenza del giudice Stefano Cascone arriva sei anni dopo il fatto. Un’attesa vissuta con dignità dai familiari, ma risultata vana. I congiunti di Botti, molto conosciuto e stimato a Castiglion Fiorentino, erano parte civile con l’avvocato Donata Pasquini. Il dispositivo letto in aula esclude “imperizie, negligenze, omissioni” in base alle quali la procura aveva invece chiesto la condanna per tutti e tre a 6 mesi di reclusione. Per il decesso del pensionato ricoverato nella struttura pubblica, esposto ad una situazione assurda che gli è costata la vita, nessuno va punito. Saranno ora le motivazioni della sentenza, depositate dopo l’estate, a spiegare nel dettaglio perché la dottoressa che seguiva da tempo il paziente psichiatrico; il coordinatore del centro di salute mentale di zona (difeso dall’avvocato Luca Fanfani) e la dottoressa che all’epoca era direttore dell’ospedale, ognuno per le proprie competenze, non hanno alcuna responsabilità l’accaduto. La prima è stata assolta “perché il fatto non costituisce reato”, gli altri due “perché il fatto non sussiste” e questo lascia spazio all’ipotesi che il verdetto possa configurare margini di rivalsa nei confronti dell’Asl che era a giudizio come responsabile civile, rappresentata dall’avvocato Piero Melani Graverini. Staremo a vedere. Tra i numerosi testimoni sentiti nel processo c’è stato pure l’ex direttore generale dell’azienda sanitaria, Enrico Desideri, che nella sua deposizione ha ribadito come non dovessero essere chiuse le porte tra i pazienti psichiatrici e gli altri. Sorveglianza sì, ma barriere come nei manicomi di una volta, no. Secondo il pm Julia Maggiore il giovane doveva essere controllato in modo diverso e quello non era neppure il luogo idoneo al suo caso. Invece quella notte era l’ alla Fratta, venne colto da una crisi, eluse il personale e si scagliò contro il povero Botti. Intervenne un sottufficiale dei carabinieri, in borghese, che era lì per assistere un parente. Il pensionato morì successivamente. Giorni prima del fattaccio una psicologa aveva espresso in ambito sanitario con una mail i suoi dubbi sulla vicinanza tra gli ambienti degli psichiatrici e i degenti comuni. “Prima o poi succede qualcosa”.