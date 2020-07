Arezzo, condannati due medici: non era sciatalgia ma aneurisma da operare subito e paziente morì

Luca Serafini 24 luglio 2020 a

Otto mesi di reclusione con i benefici di legge. E’ la pena inflitta dal giudice Ada Grignani ai due medici finiti a processo per omicidio colposo in seguito alla morte di un paziente di 69 anni, di Terontola di Cortona, che nel 2013 perse la vita per un aneurisima. Doveva essere operato d’urgenza, invece prima al pronto soccorso alla Fratta di Cortona, e poi ad Arezzo, dallo specialista, secondo la sentenza non si fece ciò che andava fatto.

L’uomo, con forti dolori, alle 5,20 del mattino si era recato all’ospedale di zona, dove la diagnosi fu di lombosciatalgia, con tanto di prescrizione di antidolorifici.

A distanza di qualche ora aveva l’appuntamento già preso da tempo con lo specialista, un chirurgo cardiovascolare, perché una lastra aveva evidenziato l’aneurisma. Poteva essere la sua salvezza, invece dopo la visita e l’ecografia, fu programmato l’intervento. Ma date le condizioni gravi, andava ricoverato immediatamente e operato senza perdere tempo, non messo in lista, ha sostenuto la pubblica accusa con il pm di udienza Luigi Niccacci. Così uella giornata si concluse nel peggiore dei modi: il ritorno a casa a Terontola, i dolori lancinanti che non gli davano tregua, l’arrivo del 118 con l’ambulanza dove avvenne il decesso prima che arrivasse in ospedale. La situazione era ormai irrimediabilmente compromessa benché fosse passato nel giro di poche ore da due camici bianchi. Fu così aperta un’inchiesta. Non era il nervo sciatico a dargli fastidio, erano le avvisaglie di una situazione che poi sarebbe precipitata: c'era una dilatazione di cinque centimetri.

Il pm aveva chiesto otto mesi di reclusione per il medico del pronto soccorso del Santa Margherita di Cortona e un anno e mezzo per il chirurgo cardiovascolare del San Donato, che prospettava un’operazione entro trenta giorni. Il caso era tale da mettere subito sotto i ferri il paziente. Ieri l’epilogo del processo. I medici erano difesi dagli avvocati Francesca Arcangioli e Stefano Del Corto, mentre la famiglia era parte civile con gli avvocati Roberto e Simone De Fraja. I legali dei familiari erano riusciti a tener vivo il processo dopo una prima richiesta di archiviazione. Fu il giudice Piergiorgio Ponticelli a riaprire il caso alla luce di una nuova perizia. Ieri la sentenza che dispone, per il risarcimento del danno, la trattazione in separata sede, quella civile