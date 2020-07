Arezzo e provincia, ondata di maltempo. Albero cade a Saione su scooter e auto, paura anche ad Anghiari

24 luglio 2020 a

Un'ondata di maltempo con una pioggia breve, ma intensa, si è abbattuta nel tardo pomeriggio di venerdì 24 luglio. In città particolarmente colpita la zona di Saione, dove un albero, davanti al palazzo dell'ex Standa, è caduto su scooter e auto. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Pioggia e vento anche in Valtiberina. dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ad Anghiari al lago di Montedoglio per soccorso ad una persona. Un ragazzo che si trovava nel lago con un gommone a causa del maltempo si è trovato in difficoltà e non riusciva più a raggiungere la riva. L'elicottero Drago ha prima calato gli aerosoccorritori che sono riusciti a fare arrivare a riva il ragazzo che poi è stato verricellato e affidato ai sanitari del 118 per gli accertamenti. Sempre ad Anghiari un albero all'interno del parco della pizzeria "La pIneta" è caduto in mezzo alla strada. Chicchi grandi come ciliege hanno colpito l'abitato di Pieve Santo Stefano.