Anziano si allontana dalla sua casa a Firenze, ritrovato a Stia

Nella serata di venerdì 24 luglio, la centrale operativa dei carabinieri di Bibbiena è stata allertata per un anziano che si era allontanato da Firenze. L'uomo in precarie condizioni fisiche aveva manifestato l'intenzione di recarsi presso la sua seconda casa a Stia. L'operatore di turno, rapidamente, riusciva ad accertarsi che l'anziano era stato visto passeggiare poco prima proprio a Stia. Un familiare, in zona Belvedere, aveva addirittura parlato con l'uomo che era riuscito ad eludere la sua sorveglianza e ad allontanarsi verso il bosco. Intorno alle 22.30 circa una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia riusciva a rintracciarlo poco distante. In buono stato di salute, veniva visitato dal 118 e quindi riaffidato ai familiari.