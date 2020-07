Auto contro muro: ottantenne ferita trasportata con l'elisoccorso in ospedale

25 luglio 2020 a

Una donna di 80 anni è rimasta ferita, nella mattinata di sabato 25 luglio, in un incidente stradale avvenuto a Montagnano, lungo la via Cassia. Soccorsa dal 118, è stata trasferita in codice rosso con l'elicottero dell'emergenza medica al policlinico delle Scotte di Siena. Stando ad una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto intorno alle 11.15. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto guidata dalla donna è andata a scontrarsi contro un muro. Sono scattati i soccorsi e in via Cassia è giunta un'ambulanza da Monte San Savino. Nel frattempo si è alzato in volo anche Pegaso che ha raggiunto la zona. La donna è stata quindi trasferita nel nosocomio senese.