Arezzo, cede una parte della copertura di un edificio in via Libia. Il sindaco Ghinelli: "Tragedia sfiorata"

"Tragedia sfiorata oggi in via Libia. Una parte della copertura di un edificio residenziale pubblico ha deciso di venire di sotto ... per fortuna tanta paura ma nessun danno alle persone. Immediato il ripristino provvisorio per garantire la tenuta all’acqua". E' quanto scrive il sindaco Alessandro Ghinelli in un post pubblicato sulla sua pagina facebook. L'episodio è accaduto verso le 13 di sabato 25 luglio in via Libia. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia locale con il Comandante Aldo Poponcini e lo stesso primo cittadino.