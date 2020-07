Elezioni comunali, l'annuncio di Gamurrini: "Non mi ricandido"

27 luglio 2020 a

Gianfrancesco Gamurrini rompe gli indugi. Il vicesindaco salta un turno. Il suo nome non comparirà in nessuna lista durante la prossima tornata elettorale. L’animatore di Ora Ghinelli, l’uomo delle opere pubbliche, per cinque anni assessore alla Giostra del Saracino, getta la spugna. I rapporti incrinati con il primo cittadino di Arezzo hanno influito sulla scelta di prendersi una pausa dalla politica. Per Gamurrini non è un comunque un addio definitivo, ma un arrivederci. “E’ arrivato il momento” ha detto “di fare una pausa. Vediamo quanto lunga”. Per adesso comunque stop con la politica. “Non mi candiderò” ha annunciato Gamurrini nell’incontro con la stampa sotto le Logge.