Bimbo di 9 anni investito mentre andava in bicicletta. E' stato trasportato al Meyer

29 luglio 2020 a

a

a

Incidente nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio. Alle ore 19,15 circa a Poppi in Via I Maggio, un bambino di 9 anni è stato investito mentre andava sulla sua bicicletta. Attivata automedica e la Misericordia di Bibbiena, è stato stabilizzato e poi trasportato all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso 1 in codice rosso per trauma cranico e contusioni multiple. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Poppi.