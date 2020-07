Arezzo, in via Romana nasce un nuovo centro commerciale

30 luglio 2020 a

“Ma che ci fanno accanto al Toys, in via Romana?”. Una sorta di centro commerciale è la risposta con uffici e negozi e anche un ristorante. Cambia volto la parte più a sud della città. Uscendo da Arezzo, si sta costruendo un grande capannone. Il progetto è affidato allo studio di architettura Ferrini e quello che dovrebbe nascere è una struttura a due piani. Nella parte sotto ci saranno i negozi e in quella sopra gli uffici. E anche gli studi medici e studi professionali. Mille metri quadrati di superficie che cambieranno volto a quella parte di città che ultimamente con la chiusura del negozio Benassi e il trasferimento del supermercato Conad, ha un po’ perso di appeal. La costruzione è già a buon punto e dallo studio di architettura Ferrini fanno sapere che “se tutto andrà per il verso giusto e dunque se non ci sarà un’altra interruzione dovuta al Covid, i lavori termineranno entro la fine del 2020, massimo inizio del nuovo anno”. Ma quali saranno i negozi che andranno a trovare posto in via Romana? C’è ancora un po’ di confusione in merito. C’è chi dice che arriverà un ristorante, chi un’hamburgeria. Comunque ci sarà un punto di ristoro. I negozi invece potrebbero comprendere accessori e abbigliamento per bambini. Anche il Toys che si trova accanto, dovrebbe traslocare nella nuova struttura. Una sorta di centro commerciale che potrebbe portare anche lavoro. Ma non è detto che siano solo questi i marchi - bambini e ristorazione - a trovare posto in via Romana.