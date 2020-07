Muore 24enne in autostrada tra Monte San Savino e Arezzo. Fatale schianto tra un furgone e un mezzo pesante

31 luglio 2020 a

Un 24enne è morto per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno a mezzogiorno, lungo l’autostrada A1, tra le uscite di Monte San Savino e Arezzo, in carreggiata Nord. Due i mezzi coinvolti nell’incidente: un furgone, che era guidato dal 24enne, e un mezzo pesante. Anche il camionista è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, sono intervenute due ambulanze da Arezzo e l’elisoccorso Pegaso. Il 24enne - brianzolo d'orgine ma residente in provincia di Piacenza - trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo, dove era arrivato in condizioni giudicate disperate, è morto nonostante le cure immediate prestategli dal personale sanitario