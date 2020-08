Arezzo, malore e caduta dalla bicicletta: soccorso uomo di 68 anni a Cesa

02 agosto 2020 a

Malore e brutta caduta per un ciclista di 68 anni, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. E' successo questa mattina, domenica 2 agosto, a Cesa, nel comune di Marciano della Chiana lungo la strada provinciale 25. Erano le 9:25 quando l'uomo ha avuto un malore, ha perso il controllo della bici ed è caduto riportando un trauma cranico. All'arrivo dei soccorsi il paziente era in arresto cardiaco; è stato iniziato il massaggio cardiaco. La Centrale 118 ha provveduto ad inviare a Cesa l'ambulanza con infermiere da Monte San Savino e l'automedica. Attivato in parallelo l'elisoccorso regionale Pegaso 2. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Cortona. Il paziente ha presentato ripresa del circolo ed è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena. Le temperature elevate della giornata fin dal mattino potrebbero aver influito sull'accaduto, ma non ci sono conferme che il caldo sia all'origine del malessere del 68enne.