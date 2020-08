Pupo celebra i 40 anni di "Su di noi": "Canto gratis per la mia Arezzo"

Francesca Muzzi 05 agosto 2020 a

Pupo riparte dall’inizio. Da dove tutto è cominciato. Dalla sua Arezzo alla quale stasera, mercoledì 5 agosto, regala l’unico concerto italiano per celebrare i 40 anni di “Su di Noi”. “Sono stato io a convincerli a fare questo concerto - dice Pupo - E nel ringraziare chi mi ha messo a disposizione l’Anfiteatro, vorrei sottolineare che non prendo un euro per esibirmi. I biglietti che sono andati tutti esauriti, hanno portato circa 14mila euro che mi servono per ripagare le spese e forse non tutte”. Una lunga serata che comincerà alle 18, quando ci sarà un collegamento con Rai Uno. “Poi da domani mattina (stamani ndr) - dice Pupo - sarò in giro per Arezzo, perché giriamo un documentario che avrà per titolo ‘Dalle balere toscane all’anfiteatro romano’ e che andrà in onda probabilmente sulle reti Mediaset dove ricomincerò a lavorare dal 14 settembre con il ‘Grande Fratello Vip’”. Una giornata tutta aretina in un’Arezzo che si prepara alle prossime elezioni. “Premetto che io non voto ad Arezzo, ma a Laterina Ponticino e che anche se mi ritengo un uomo libero, la mia famiglia è sempre stata di centro destra, pur condividendo alcuni argomenti con la sinistra, come i diritti delle persone. Comunque, sui candidati non conosco Ralli, mentre Marco Donati è un mio carissimo amico. Il suo babbo mi ha cucito bellissimi vestiti”. Stasera all’Anfiteatro ci saranno anche le donne della sua vita. Anna, la moglie e Patricia la compagna. “Se dopo 32 anni fossi imbarazzato per questo, allora sarebbe un fallimento ciò di cui ho sempre parlato con chiarezza e trasparenza. Ma non ci saranno solo loro, ma anche mia mamma, le mie figlie. Con Clara canterò insieme ‘Rischio enorme di perdersi’ e lancerò il mio nuovo brano ‘Avere vent’anni’ scritta con Lorenzo Vizzini e con il compositore e produttore Matteo Buzzanca. Sarà proiettato anche il video della canzone che poi rivedremo alla fine di agosto”. E poi “Su di Noi”, la festeggiata. Scritta per Donatella Milani per la quale Pupo lasciò la moglie per un periodo “Donatella era una ragazzina. Ci sentiamo ancora”, dice. Enzo canterà e racconterà - ci sarà anche una parentesi sul gioco d’azzardo del quale è stato vittima - tutti i suoi più celebri brani. Da Gelato al Cioccolato a Firenze Santa Maria Novella. Con un, probabile, fuori programma. “L’Inno dell’Arezzo per vedere se riusciamo a portare un po’ di fortuna a questa squadra”. In platea anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli “mio grande amico”, dice Pupo al quale chiediamo, emozionato? “No, mai avuta l’ansia da prestazione”.