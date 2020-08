Arezzo, al via le celebrazioni di San Donato nella chiesa al Pionta tra il degrado e gli scavi dimenticati

Francesca Muzzi 05 agosto 2020 a

Stasera, mercoledì 5 agosto, cominciano le celebrazioni per San Donato, patrono di Arezzo. Salvati i fuochi d’artificio che ci sono domani sera in Fortezza, c’è un altro posto che chiede di essere salvaguardato. E’ la piccola chiesa sul Colle del Pionta costruita nel 1610 dal vescovo Usimbardi e che oggi giace tra il degrado, la sporcizia e gli scavi archeologici ormai abbandonati. La chiesa, nominata oratorio di Santo Stefano è nel bel mezzo del sito archeologico del Pionta. Venne eretta proprio in memoria della cattedrale di Arezzo e della cittadella vescovile rasi al suolo nel 1561 da Cosimo I de Medici. Stasera proprio da questa chiesina che si trova in via dei Tetti Rossi, a ricordo dell’ex manicomio, cominceranno le celebrazioni per San Donato, il vescovo Martire seppellito al Pionta. Sarà don Alvaro a dire una preghiera e a fare una processione, dalle 21.30 insieme ai fedeli. Ma ciò che hanno trovato ieri mattina, alcuni volontari che sono andati a ripulire la chiesa, non è stato di certo uno spettacolo edificante. L’oratorio di Santo Stefano viene riaperto solo il 5 agosto di ogni anno e per il resto dei giorni, lasciato completamente alla mercé di chi frequenta il Pionta, oggi diventato posto di spaccio. “All’interno della chiesa - dice Gabriele - ci sono mosaici che risalgono all’anno Mille. Un bene più che prezioso”. Ma ciò che colpisce di più sono gli scavi archeologici ormai abbandonati da anni. Il Colle del Pionta, primo insediamento del Duomo di Arezzo, per anni ha avuto l’attenzione degli archeologici che hanno ritrovato reperti importantissimi. Oggi quegli scavi, lasciati aperti, sono stati coperti dalla benevola mano di qualcuno che ha messo sopra loro un telo. Ancora oggi, abbandonato, c’è un cartello che indicava sponsor e quanto altro. Il resto è completamente abbandonato, tanto che le buche lasciate a cielo aperto, qualcuno ha pensato bene di usarle come cestino e dentro c’è di tutto, magari accanto ad un sasso che che è lì da migliaia di anni. La serata che è organizzata dal comitato “Duomo Vecchio” che combatte il degrado nella zona del Pionta e di Campo di Marte, prenderà il via alle 21.30 e si può anche visitare la cripta che si trova all’interno della chiesa. Sono in tanti ad augurarsi che la porta dell’oratorio non si riapra solo il prossimo 5 di agosto, ma che quella zona venga riqualificata “perché si tratta delle nostre origini”. Poi domani sera, dalla Fortezza ci saranno i fuochi artificiali. Il sindaco Ghinelli, insieme con il Prefetto Anna Palombi e il Questore Dario Sallustio, sono riusciti a salvare la manifestazione clou per le celebrazioni che continueranno nella giornata di venerdì 7 agosto con le Messe in Cattedrale. Per assistere allo spettacolo pirotecnico che avrà un capillare servizio d’ordine, occorre indossare le mascherine e rispettare la distanza di sicurezza.