L'Arezzo si è iscritto alla serie C. Adesso il presidente La Cava può vendere

L'iscrizione c'è. Dopo due giorni da brivido soprattutto per il nodo stadio, gli amaranto si sono iscritti al campionato di serie C. Festeggiano i tifosi, mentre il presidente La Cava a questo punto, può ufficializzare la vendita. Mantenere la categoria era fondamentale per il passaggio di proprietà e così è stato. Il patron che ha preso l'Arezzo due anni fa, è in trattativa. Per arrivare alla felice conclusione dell'iscrizione, La Cava ha ottenuto la Fideiussione grazie alla Banca Popolare di Cortona, mentre i giocatori e lo staff hanno firmato le liberatorie dove rinunciavano ad un mensilità su quattro. A proposito di questo lo staff tecnico tiene a precisare: "In questi ultimi giorni viene riportata da più fonti la notizia che lo Staff Tecnico non avrebbe accettato la proposta che ci è’ stata presentata il 17 giugno us, unitamente all’intera prima squadra, che prevede il pagamento dei mesi di marzo, aprile, maggio con rinuncia unanime al mese di Giugno. Il 13 luglio abbiamo regolarmente ricevuto il saldo dei tre mesi e non abbiamo mai rifiutato alcuna proposta di transazione relativa al mese mancante".