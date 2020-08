Arezzo, truffe in serie con vendita di piscine: smascherati e denunciati due operai della Calabria

08 agosto 2020 a

Truffatori seriali fingono di vendere piscine in giro per l’Italia per ben 29 volte, ma vengono smascherati e denunciati dai Carabinieri. Due operai pregiudicati della Calabria fin dall’inizio del 2020, avevano messo in atto una truffa con la quale ponevano in vendita in tutta Italia una piscina per poi scomparire nel nulla dopo aver ottenuto l’accredito dell’acconto. Dopo 28 truffe, la ventinovesima volta è toccato ad un cittadino di Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo e per i truffatori è stata fatale: i Carabinieri della locale Stazione, allertati dalla vittima, hanno provveduto a compiere alcuni accertamenti sui pagamenti elettronici. E' emersa la ripetitività della tecnica utilizzata, la vittima veniva agganciata su internet e dopo essersi accordati sui lavori e sulla tipologia di piscina, veniva chiesto ai malcapitati di versare su di una carta prepagata, intestata ad uno dei due, la somma di 380 euro a titolo di acconto per l’acquisto del manufatto e, come da copione, il compratore non aveva più avuto notizie dai due.

I militari sono riusciti a risalire all’identità dei due uomini, residenti in Calabria, ed hanno proceduto a denunciarli all’autorità giudiziaria per il reato di truffa in concorso continuata.