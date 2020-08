Scappano dal market col carrello della spesa pieno: moglie e marito denunciati

08 agosto 2020 a

a

a

Tentano di scappare con il carrello della spesa pieno di prodotti, ma vengono denunciati dai carabinieri della Compagnia di Cortona. Nei guai marito e moglie, albanesi. La donna, 41 anni, era entrata nel supermercato di Camucia, ai Girasoli, e dopo aver riempito il carrello, approfittando di un momento di disattenzione del personale, si è diretta verso una corsia delle casse senza tornello e non presidiata, per poi uscire velocemente dal negozio. Il direttore ha chiamato il 112. Il marito, fuori, faceva il “palo”. I militari della Stazione di Camucia e la Polizia Municipale, hanno individuato la coppia nei paraggi. Avevano abbandonato la merce, che è stata recuperata e restituito. Per la coppia denuncia all'autorità giudiziaria di Arezzo e divieto di ritorno a Cortona.