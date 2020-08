Arezzo, Coronavirus: altri due casi a Montevarchi. Un giovane di 19 anni tornato da un viaggio e una 27enne

Sullo stesso argomento: Sei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Arezzo

Altri due casi di contagio da Coronavirus in provincia di Arezzo. Si tratta di un giovane di 19 anni di ritorno da un viaggio all'estero e di una giovane donna di 27 anni. Entrambi a Montevarchi. Il Valdarno fa dunque registrare il maggior numero di nuovi positivi al Covid-19 in questa fase estiva nella quale sembrano esercitare un ruolo significativo i viaggi per le vacanze. Ieri i contagiati erano risultati 6. Il nuovo dato diffuso dall'Asl Toscana sud est si riferisce all'ultima giornata, tra le 14 di venerdì 7 agosto e le 14 di sabato 8 agosto. Dall'inizio della pandemia secondo l'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana nell'Aretino i contagiati sono stati quasi 700: 697. Nella foto l'andamento dei casi nella regione con la parte verde chiaro che indica le persone in isolamento, dato che noin va ad esaurirsi ma negli ultimi giorni cresce.