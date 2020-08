Arezzo, cade nel dirupo vicino all'Arno: donna ferita soccorsa con l'elicottero

08 agosto 2020 a

a

a

Una donna di 66 anni di Arezzo si è ferita cadendo in un dirupo nella zona di Vado, nel comune di Capolona, dove il fiume Arno attrae in questo periodo molte persone in cerca di refrigerio. L'infortunio è avvenuto oggi, sabato 8 agosto. Una brutta caduta con dislivello di circa cinque metri, dicono i soccorritori. Nell'impatto sul terreno e sulle pietre, la donna ha riportato vari traumi ma le condizioni non sarebbero gravi. In codice verde è stata trasportata alle Scotte di Siena. Sono intervenuti l'elicottero Pegaso 2 e i Vigili del fuoco con personale Saf (soccorso alpino fluviale).