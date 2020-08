Muore aretino di 52 anni nello scontro tra moto e auto: ferito il figlio ventenne

09 agosto 2020 a

a

a

Un uomo di 52 anni residente a Monte San Savino è morto sabato 8 agosto in seguito ad un incidente stradale a Rapolano, in provincia di Siena. Il 52enne era in sella ad una moto e si sarebbe scontrato con una Fiat Panda. Fatali le lesioni riportate dal centauro. Ferito il figlio ventenne, trasportato alle Scotte di Siena. Non sarebbe in pericolo di vita. Teatro della tragedia la Comunale Vecchia, cioè la Senese Aretina. La notizie sono ancora frammentarie. La vittima, S.M., viaggiava in sella ad una Suzuki 650 insieme al figlio, che nell'incidente ha riportato la frattura del bacino. La moto sarebbe venuta a collisione con una utilitaria guidata da un giovane del posto, per cause in via di accertamento. Della dinamica si stanno occupando i carabinieri.