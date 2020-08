Arezzo, parla l'ex sindaco Luigi Lucherini: chi sostiene alle elezioni, l'inchiesta della procura, cosa serve alla città

Luca Serafini 10 agosto 2020 a

Luigi Lucherini, ex sindaco di Arezzo, 90 anni e tanta energia, come si vede la campagna elettorale dalla collina di Cognaia?

“Penso che alla città non serve un sindaco espressione della politica tradizionale, ma una figura che comanda e dirige per recuperare terreno sotto l’aspetto produttivo e della ricchezza. Sennò la città muore lentamente. Serve un sindaco che, come feci io, cambi il volto di Arezzo”.

Correva l’anno 1999, prima volta del centrodestra.

“La politica fa promesse che poi non realizza: io ne mantenni una buona parte, le altre cose non riuscii a centrarle perché ci fu chi lottò per cacciarci. Era una città ferma e la cambiai. Voglio ricordare le scale mobili, il centro del nuoto, la tangenziale, il tribunale... Ci fu chi si mise di traverso o tirò coltellate alle spalle, sennò avremmo lavorato per l’aeroporto, la stazione dell’alta velocità. E anche l’Outlet alla ex Lebole, poi dirottato su Foiano. Fu un’occasione persa: 1.200 posti di lavoro e flussi importanti”.

Ma torniamo ad oggi. Sosterrà Ghinelli?

“Certo che sì. Proprio per quello che dicevo. Sono profondamente liberale e con una visione da tecnico, da urbanista, applicata all’amministrazione e al futuro della città. Per quanto il dottor Luciano Ralli sia una persona meravigliosa e che stimo molto, un amico e in amicizia non guardo alle appartenenze politiche, davvero non credo che una lista di medici, anche ottimi, sia in grado di risolvere i nostri problemi”.

Quindi?

“Il mio parametro è ciò che fece il sindaco Lucherini dal 1999 in poi fin quando gli fu permesso. E il candidato con le caratteristiche per governare Arezzo come immagino io è Alessandro Ghinelli”.

Che voto dà alla sua amministrazione?

“Il voto è sicuramente sufficiente, ma non può essere elevato. Per una serie di ragioni che sarebbe lungo esporre. Doveva essere fatto di più, ma quello che ha fatto lo ha fatto bene. Penso anche alla cultura, di un livello qualitativo elevato. Penso alla gestione della pandemia, tra le migliori situazioni in generale. Ora bisogna guardare avanti, osare: l’anello a nord della tangenziale prima o poi va chiuso. ad esempio”.

Come vede la città?

“Non benissimo. Quando esco e mi trovo davanti tante attività chiuse, mi sale la tristezza. Occorre invertire la rotta, altrimenti i nostri cervelli migliori se ne vanno e da noi arriva solo manovalanza. Anche i miei nipoti che cominciano a parlare di andare all’estero per lavoro. Urge uno scatto avanti. La città è come una donna, se non si ama dopo un po’ viene a noia: io la amo e se invece di prendere coltellate ci avessero lasciato governare...”

Le inchieste della procura sono un ostacolo per Ghinelli?

“Non è un vantaggio. Io considero Ghinelli di una onestà assoluta, ritengo impossibile che abbia agito contro la legge. I sindaci, si sa, devono sempre metterci la faccia, anche nelle situazioni più rognose, e allora può capitare di dire cose che poi vengono interpretate in modo controverso. Ma non ho dubbi sull’uomo. Né sul sindaco. Spero sia riconfermato e se vorrà sentire la mia voce, i miei consigli, io ci sono”.