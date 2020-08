Coronavirus, sei nuovi casi in provincia di Arezzo: ecco i comuni di residenza dei contagiati e i Paesi dove sono stati

11 agosto 2020 a

Coronavirus, la nuova ondata fa registrare sei nuovi casi in provincia di Arezzo. E' quanto emerge dal report quotidiano dell'Asl Toscana Sud Est. Si tratta di un uomo di 36 anni di Castiglion Fiorentino (rientrato dalla Francia) , un uomo di Poppi di 29 anni (rientrato dall’Albania), un uomo di 20 anni di Cavriglia (rientrato da Corfù), una donna di Monte San Savino di 18 anni (rientrata da Corfù), una donna di 38 anni di Arezzo (rientrata dalla Romania) e un uomo di Cortona di 60 anni.

I casi individuati sono tutti paucisintomatici o asintomatici e osservano la misura della quarantena al proprio domicilio.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato, ad oggi, complessivamente 17 contatti, già posti in isolamento (ove non lo erano già). Sono soggetti asintomatici, tutti sono stati sottoposti a tampone di cui si attendono i risultati di laboratorio.