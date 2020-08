Arezzo, incidente con il monopattino a Foiano: ferito seriamente uomo di 57 anni

11 agosto 2020 a

Grave incidente con il monopattino. E' successo a Foiano della Chiana, oggi pomeriggio, martedì 11 agosto, alle 17,20 in via del Duca. Un uomo di 57 anni, M.M., è caduto rovinosamente a terra ed ha riportato un serio trauma cranio faciale, con lesioni al torace e all'addome. E' stato soccorso dal 118. Nel posto sono intervenuti l'automedica della Valdichiana, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana, l'eliambulanza (Pegaso 1). I carabinieri hanno svolto gli accertamenti di rito. Il paziente è stato centralizzato al Trauma Center di riferimento all'Ospedale Le Scotte di Siena, in codice rosso.