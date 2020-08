L'Arezzo è stato ceduto alla Mag Servizi Energia. Pino Monaco è il nuovo presidente

13 agosto 2020 a

Giorgio La Cava non è più il presidente dell'Arezzo. Ad annunciare il passaggio è lo stesso ex patron: "Pino Monaco sarà il nuovo presidente", dice da Roma, pochi minuti dopo la cessione delle quote dell'Arezzo alla Mag Servizi Energia, azienda di Roma che è diventata la nuova proprietaria dell'Arezzo. Mercoledì 19 agosto ci sarà l'assemblea dei soci e sarà l'occasione per presentare i nuovi proprietari alla città e ai tifosi. Giorgio La Cava resterà con il 5 per cento, mentre la Mag avrà il 94 per cento e l'uno per cento resta ad Orgoglio Amaranto. L'azienda Mag Servizi Energia S.r.l. si trova in via Jacopone da Todi, 37, a Roma. La sua attività è Codice Ateco 2007 (82.99.4) "Richiesta certificati e disbrigo pratiche". Si legge nelle informazioni sulle aziende.