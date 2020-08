Camper contro guard-rail in autostrada: donna sbalzata fuori dal mezzo, trasferita con l'elisoccorso in ospedale

15 agosto 2020 a

E' stata trasferita con l'elisoccorso al policlinico delle Scotte di Siena la donna rimasta ferita nella mattinata di sabato 15 agosto in un incidente avvenuto lungo la corsia nord dell'Autostrada del Sole, nel tratto compreso tra i caselli di Monte San Savino e Arezzo. La macchina dei soccorsi è stata mobilitata intorno alle 11.30. Stando ad una prima ricostruzione la donna stava viaggiando con il marito e il figlio in un camper quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, il mezzo ha impattato contro un guard-rail. Nell'urto la donna è stata sbalzata fuori dal camper. Sul luogo dell'incidente oltre ai mezzi del 118 anche le squadre dei vigili del fuoco. Il marito e il figlio hanno riportato dei lievi traumi. E' stato richiesto l'intervento del Pegaso: il tratto della A1 è stato momentaneamente chiuso per permettere l'atterraggio dell'elicottero dell'emergenza medica che si è poi rialzato in volo diretto a Siena, al policlinico delle Scotte, dove la donna è stata trasferita.