Arezzo, 41 positivi al Covid in 14 giorni. Casi in aumento dopo il ritorno dai viaggi all'estero

Covid, dal primo al 13 agosto sono stati registrati 75 nuovi casi nel territorio della Asl Toscana Sud Est, di cui 40 ad Arezzo - a questi va aggiunto l'ultimo caso registrato venerdì, un 19enne asintomatico residente nel capoluogo e rientrato da una vacanza a Corfù - 18 a Siena e 17 a Grosseto. Sono 284 i contatti generati attualmente in isolamento domiciliare. Calata l'età media dei contagiati, per la maggioranza al di sotto dei 20 anni. "La pericolosità di questa ripresa Covid - ha spiegato il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio D'Urso - va valutata soprattutto pensando ai contatti di questi giorni con parenti anziani e quindi maggiormente a rischio. La nostra azione si articola essenzialmente su tre T e cioè tampone, tracciamento e trattamento. Come precauzioni restano valide le norme comportamentali di indossare la mascherina, pulirsi le mani con prodotti igienizzanti, evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale". Ogni giorno sono circa mille i tamponi effettuati.