Arezzo, Comune fa causa a Centria per milioni di canone non pagato su rete gas metano

Il Comune porta in tribunale Centria, la società che gestisce la rete di distribuzione del metano per conto di Estra. C’è un altro fronte caldo nel movimentato mondo del gas: ma questa volta si tratta di soldi, non di questioni penali. Una causa civile in rampa di lancio. Il municipio di Arezzo lamenta infatti il mancato versamento di svariati milioni di euro: il canone di concessione del servizio, a suo tempo fissato in 984.291,88 euro all’anno. Una somma che Centria non avrebbe pagato dal 2014 in avanti. E così per avere la cifra, otto milioni più interessi, il sindaco Alessandro Ghinelli e la sua giunta hanno dato mandato all’avvocato Lucia Rulli di promuovere un’azione civile. Alla ripresa dell’attività giudiziaria, in settembre, la controparte Centria (presidente Fabio Cannari, amministratore Siliano Stanganini) sarà destinataria della citazione. Ma su cosa verte, di preciso, la rivendicazione del Comune di Arezzo? Occorre fare un po’ di storia. Esattamente 40 anni fa, nel 1980, il Comune di Arezzo e altri comuni costituirono il consorzio Coingas, poi divenuto Coingas spa, per distribuzione e vendita del metano. A sua volta, la spa costituì la controllata Coingas Distribuzione srl, per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas. Nel 2010 nacque Estra spa dall’accordo fra l’aretina Coingas, con Intesa spa Siena e Consiag Prato che fecero confluire nella nuova società tutti i servizi gestiti dai soci. Ed eccoci al cuore della controversia: tra settembre 2010 e aprile 2011, in previsione della fusione per incorporazione di Coingas Distribuzione srl nella società Estra Reti Gas srl (partecipata totalmente da Estra srl), fu presentato al Comune di Arezzo il piano industriale di Estra srl che prevedeva canoni di concessione verso i comuni per 6.789.000 euro l’anno: a fusione avvenuta, da un carteggio con Estra, emergevano i 984 mila euro di canone spettanti al Comune di Arezzo, a partire dal 2011, riferiti alla sua rete di distribuzione portata in dote. Ma nel 2012 è intervenuto un ulteriore passaggio con Estra Reti Gas srl incorporata per fusione in Estra spa, che a quel punto è divenuta titolare del servizio di distribuzione del gas, con le reti e gli impianti. Dalla delibera di giunta dei giorni scorsi, risulta che fino al 2013 il gestore ha regolarmente pagato il canone al Comune di Arezzo. Poi stop. Tutto si sarebbe fermato dopo che a dicembre 2013 ci fu il conferimento di ramo d’azienda relativo alla Divisione Reti Gas e Gpl di Estra spa, alla società Centria spa partecipata al 100% da Estra spa. Secondo la ricostruzione del Comune di Arezzo, è proprio da questa fase che si interrompe il flusso di pagamenti a suo tempo concordato e fissato nei contratti. Da qui, secondo il municipio, Centria si sarebbe resa parzialmente inadempiente per gli anni dal 2014 al 2020. La causa civile dinanzi al tribunale di Arezzo, promossa dalla giunta Ghinelli, è volta ad accertare l’esatta somma che il municipio non avrebbe introitato. La materia, è estremamente tecnica e giuridicamente complessa. Sarà da capire quali margini effettivamente ha un comune, socio dell’azienda di riferimento, per rivendicare canoni integrali dopo aver conferito tutti i suoi beni nel nuovo soggetto societario. La matassa è da dipanare. Come se non bastassero sul versante penale le inchieste che toccano Coingas ed Estra, con avvisi di garanzia che toccano sia il comune che i vertici dell’ex consorzio e della multiutility il cui presidente Francesco Macrì, riconfermato dall’assemblea, nel ribadire la sua estraneità alle accuse, si è autosospeso dalle funzioni esecutive.