Trattore abbatte pali del telefono e una frazione di Sansepolcro resta isolata

Davide Gambacci 17 agosto 2020

Ferragosto con doppio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro. Il primo è stato un particolare imprevisto che si è verificato nella zona del Trebbio a Sansepolcro. Nelle prime ore della giornata, lungo la strada comunale che collega la frazione con il capoluogo biturgense, nelle vicinanze dell'incrocio con la circonvallazione di via Bartolomeo della Gatta un trattore ha urtato accidentalmente uno dei pali della telefonia, abbattendone poi in totale quattro, uno dei quali vicino a un’abitazione. Pare che sia stato il ranghinatore attaccato al veicolo ad agganciare il supporto, con il risultato di tranciare anche i cavi sospesi della telefonia, che nella mattinata avevano lasciato isolato il Trebbio. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, che hanno lavorato sul posto per rimettere in sicurezza i pali e la zona; dopodiché sono giunti sul posto i tecnici della telefonia per ripristinare il servizio.

Nel pomeriggio, invece, sono intervenuti in località Bagnaia nel Comune di Monterchi, dove le fiamme hanno divorato circa 7500 metri quadrati di vegetazione.