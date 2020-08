Arezzo, torna da Formentera con il Coronavirus: trentenne di Montevarchi in isolamento

17 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, si allunga la scia di casi legati alle vacanze all’estero dei giovani della provincia di Arezzo. Un 31enne di ritorno in Valdarno da Formentera è stato trovato positivo al Covid - 19. A darne notizia ieri è stata l’Azienda sanitaria locale Toscana Sud Est che in una nota relativa alle ultime 24 ore, tra il giorno 15 agosto e la domenica 16, ha segnalato appunto che ad aver contratto il virus è un 31enne che adesso si trova in isolamento domiciliare nel comune di Montevarchi. L’Asl aggiunge che non avrebbe sintomi.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl, in considerazione dei casi emersi recentemente, ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Nelle ultime ore ne sono stati evidenziati 4 per il caso della provincia di Arezzo, che sono stati già posti in isolamento. Tutti sono stati sottoposti a tampone di cui si è in attesa dei risultati e nelle prossime ore si saprà se hanno contratto anch’essi il virus.

Prima di Ferragosto, sull’onda dei numerosi casi, la preoccupazione per l’escalation di contagi di vacanzieri rientrati in Italia e di stranieri che tornano per motivi di lavoro, era stata documentata dalle cifre: dal primo al 13 agosto 75 nuovi casi nella Asl Toscana Sud Est, di cui 40 ad Arezzo, numero al quale andava aggiunto un 19enne asintomatico residente nel capoluogo e rientrato da Corfù. Ora siamo a 42. Nel resto dell’area vasta queste le cifre: 18 a Siena e 17 a Grosseto.

Calata vertiginosamente l'età media dei contagiati, per la maggioranza al di sotto dei 20 anni. Nessun ultraottantenne tra i positivi.

“La nostra azione” ha spiegato il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio D'Urso, “si articola essenzialmente su tre T e cioè tampone, tracciamento e trattamento”.

Il giorno di Ferragosto non sono emersi ulteriori infetti, mentre ieri il segno più, con una unità in più, è scaturito dagli ultimi controlli. In questo caso la direttrice di rientro dall’estero è una delle mete preferite per chi cerca evasione in luoghi di vacanza stranieri non troppo lontani: Formentera, la più piccola delle isole spagnole delle Baleari, nel Mar Mediterraneo. Località celebre per le acque cristalline e le lunghe distese di spiaggia delimitate da dune e pini, in questo periodo scelta da una moltitudine di turisti. E il virus, purtroppo, viaggia con loro.