E45, pezzo di cemento si stacca in galleria e colpisce auto con due donne e due bambini

18 agosto 2020 a

a

a

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri lungo la E45 tra gli svincoli di Valsavignone e Pieve Santo Stefano nord. Dal soffitto della galleria del Pozzale si è staccato un pezzo di cemento che ha colpito una vettura in transito lungo la carreggiata sud: il detrito prima ha raggiunto il cofano della Volkswagen Tiguan, per poi rimbalzare nel lunotto mandandolo completamente in frantumi e sfondarlo in un punto. Il caso e la freddezza della conducente, che non si è fatta prendere dal panico ed è riuscita a mantenere il controllo della vettura visto anche che il tratto incriminato è pure in curva, ha evitato il peggio. All’interno dell’abitacolo della Tiguan stavano viaggiando due donne e altrettanti bambini, tutti residenti in provincia di Venezia, diretti ad Assisi per qualche giorno di relax all’interno di una struttura: sono usciti illesi dall’abitacolo del mezzo, seppure con un grande spavento. La donna è riuscita ad accostare l’auto alla piazzola successiva della E45 e avvertire i soccorsi: sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della radiomobile dei carabinieri della Stazione di Pieve Santo Stefano per i vari accertamenti, oltre ad una squadra del personale di Anas per i primi rilievi e la pulizia della sede stradale. Per questa mattina, martedì 18 agosto, è previsto un nuovo sopralluogo ben più approfondito con tanto di ingegneri Anas per valutare anche la stabilità della stessa galleria e se vi sono altri pezzi a rischio cedimento. Non è da escludere, seppure utilizzare il condizionale è d’obbligo in questi casi, che si renda necessario deviare il traffico per alcune ore a doppio senso di circolazione in carreggiata nord; tutto ciò perché è necessario utilizzare un cestello elevatore per arrivare al punto esatto in cui si è staccato il blocco di cemento di qualche centimetro. Episodio che preoccupa, il quale interessa ancora una volta la E45 in questi giorni interessata da traffico intenso vista la coincidenza con il periodo delle ferie estive.