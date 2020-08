Arezzo, chiuso tratto della E45 dopo incendio ad autoarticolato carico di frutta alla galleria Madonnuccia

18 agosto 2020 a

Incendio sulla E45 a Pieve Santo Stefano: mezzo prende fuoco all'inizio della galleria Madonnuccia e la carreggiata in direzione Ravanna viene chiusa al traffico per verifiche. La 3bis “Tiberina”, informa Anas in una nota, è temporaneamente chiusa al km 143,000 a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo: uscita obbligatoria allo svincolo Sansepolcro Nord con rientro a Madonnuccia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L'incendio si era sviluppato nella serata di lunedì 17 agosto. I vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Sansepolcro sono intervenuti sulla Orte-Ravenna dove un autoarticolato che trasportava frutta è stato avvolto dalle fiamme e distrutto. Sul posto anche la Polizia Stradale. Nessuna persona ha riportato conseguenze, importanti quelle alla circolazione. In corso verifiche sulle condizioni della galleria.