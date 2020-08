Arezzo, lavoratore in nero nel ristorante del Casentino: scattano sanzione, denuncia e sospensione dell'attività

18 agosto 2020 a

a

a

Lavoratore al nero nel ristorante: scattano sanzioni, denuncia e stop all'attività. E' successo in Casentino dove il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Arezzo, unitamente alla Compagnia dei Carabinieri di Bibbiena, ha svolto una attività mirata contro il lavoro “nero” . Su tre lavoratori presenti nel locale, uno è risultato in nero. Oltre all’assunzione irregolare, il proprietario aveva omesso di formare lo stesso sui rischi in materia di sicurezza sul lavoro, circostanza che gli è valsa una denuncia. Poiché il numero degli impiegati in “nero” è risultata pari al 33% del totale, l’attività è stata sospesa ai sensi della vigenti disposizioni legislative in materia. Elevate sanzioni per circa 5000 euro. Nei giorni scorsi serrati controlli dei carabinieri del Casentino per verificare la sobrietà degli automobilisti alla guida: 100 militari impegnati e 300 persone controllate. Non sono mancate le contestazioni, ad utenti della strada e persone controllate per altri motivi, per l’uso di stupefacenti. Coinvolti giovani e meno giovani. A carico di una 27enne pisana in transito in Casentino e a carico di un uomo e una donna, 50enni fiorentini, sono stati sequestrati hashish e marijuana.