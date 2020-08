Arezzo, elezioni per il Comune: l'ex questore Felice Addonizio scende in campo con Civitas

18 agosto 2020 a

Felice Addonizio, ex questore di Arezzo, si candida per le prossime elezioni amministrative. Lo annuncia la lista Civitas Etruria Arezzo. Addonizio ha scelto la città di Arezzo per vivere dopo essere andato in pensione e, già attivo su vari fronti sociali, ora condivide il progetto della lista guidata da Alessio Alterini che insieme ai partiti del centrodestra sostiene il candidato a sindaco Alessandro Ghinelli, primo cittadino uscente.. "Sicurezza e sana aggregazione per i giovani" tra i temi a cuore di Addonizio, che è docente presso l’Istituto Margaritone, Presidente dalla Sezione di Arezzo della Associazione Nazionale della Polizia di Stato e Vice Presidente dell’Aeroclub di Arezzo. Obiettivo dell'ex questore: adoperarsi per migliorare la qualità della vita ad Arezzo. "La mia attenzione si concentra soprattutto sulla sicurezza, tema molto caro ai cittadini. Sotto questo profilo, dopo aver parlato con tante persone e aver recepito molte istanze, intendo suggerire alcune idee su come difendere il territorio dalle aggressioni della “micro” delinquenza ,sempre più presente, dallo spaccio di droga peraltro molto attivo in questo periodo". Altro punto quello relativo alla valorizzazione delle attività dei Centri di aggregazione giovanili, soprattutto nei quartieri, attraverso l’incentivazione tutto l’anno delle attività. "Sono convinto che il maggiore coinvolgimento del cittadino e di tutta la società civile nelle problematiche della sicurezza sia necessario".