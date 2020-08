Arezzo, si addormenta in ascensore in via Guido Monaco: intervengono 118 e vigili del fuoco

18 agosto 2020 a

Uomo si addormenta in ascensore, intervento di vigili del fuoco e 118. E' successo ad Arezzo poco dopo le 14 nella centralissima via Guido Monaco. L'uomo è entrato in un palazzo e si è sistemato nel vano dell'ascensore di servizio dell'edificio. Un malessere o forse problemi legati all'assunzione di alcol. O semplice stanchezza. Fatto sta che le persone che vivono nell'edificio hanno notato la persona, con sorpresa e preoccupazione. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Non c'è stato bisogno di eseguire particolari manovre e il personale sanitario si è preso cura dell'uomo successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le valutazioni del caso.