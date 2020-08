Arezzo, Coronavirus: altri quattro contagiati, c'è una bambina di 6 anni. Continua l'effetto Corfù

18 agosto 2020 a

Altri quattro positivi al Coronavirus in provincia di Arezzo, tra cui una bambina di 6 anni. Tutti e quattro di rientro dall'estero. La situazione sul contagio da Coronavirus dalle ore 14 del giorno 17 agosto alle ore 14 del giorno 18 agosto, è stata resa nota dall'Azienda sanitaria Sud Est. Contagiati dal Covid un giovane di 22 anni di Castelfranco Piandiscò, rientrato da Corfù e ora In isolamento domiciliare, asintomatico. Ha contratto il virus anche una bambina di 6 anni, di Montevarchi. E' in isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di un caso rientrato da Corfù, asintomatica. Legato alla vacanza a Corfù, che ha generato numerose situazioni di contagio, anche il caso di un uomo di 45 anni, di Montevarchi. E' in isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di caso rientrato da Corfù, Non presenta sintomi. Infine, contagiata anche una donna di 67 anni di Arezzo. E' rientrata dalla Romania. In isolamento domiciliare, è asintomatica.