Arezzo, gambiano arrestato al Pionta dopo resistenza alla Polizia: ha quattro condanne alle spalle

18 agosto 2020 a

a

a

Arrestato al Pionta noto spacciatore con una sfilza di precedenti: quattro condanne di cui due definitive. E' un 26enne del Gambia e il fatto avvenuto ad Arezzo si riferisce a lunedì. La Volante della Polizia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto di un africano che sosteneva di aver ricevuto minacce di morte da un connazionale. Il personale dell'Upg della Questura in base alle descrizioni della vittima si è messo in cerca del soggeto, subito identificato come persona nota. Una volta trovato, il gambiano ha avuto un atteggiamento ostile esercitando resistenza fisica agli operatori intervenuti, fino a riuscire a darsi alla fuga. La volante non ha desistito e le ricerche sono proseguite. Un paio d’ore dopo, grazie ad una segnalazione, l'uomo è stato trovato e nonostante la violenta resistenza opposta, gli agenti sono riusciti arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Il 26enne ha precedenti per spaccio, resistenza, rapina e inosservanza di provvedimenti. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura coercitiva della custodia in carcere per il gambiano in attesa di giudizio.