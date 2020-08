Arezzo, nozze saltate per il Covid, amici organizzano alla coppia "matrimonio" a sorpresa in spiaggia

Alessandro Bindi 19 agosto 2020 a

Slitta il matrimonio per colpa della pandemia, coppia di Arezzo festeggiata, a sorpresa, dagli amici in spiaggia a Follonica. Sabbia al posto del riso e divertimento per Giulia Mangani e Tommaso Ponti. Emozioni, lacrime e sorrisi per alleviare il dispiacere di aver dovuto posticipare di un anno le nozze. L’appuntamento con i fiori d’arancio fra un anno. “L’emergenza coronavirus” raccontano Giulia e Tommaso “ci ha costretti a rimandare il matrimonio”. I due giovani sognavano di pronunciare il fatidico sì in Sardegna ad Alghero per ferragosto, ma mascherine, limitazioni e disposizioni anti Covid hanno imposto lo stop. “Non ce la siamo sentiti di far correre il rischio ai nostri invitati e così abbiamo preferito posticipare al 14 agosto del prossimo anno il coronamento di un sogno. Abbiamo desiderato questo momento per molto tempo e non abbiamo voluto rinunciare a trascorrerlo serenamente con familiari e amici”.

Da quando il Covid19 ha costretto al lockdown, Giulia e Tommaso hanno visto allontanarsi la possibilità di celebrare le nozze. “Avevamo programmato dallo scorso anno la celebrazione prendendo accordi con il parroco della cattedrale di Alghero. Tutto era praticamente pronto compresa la festa alla tenuta Sella e Mosca. I nostri amici avevano già prenotato traghetto e albergo per poter trascorrere con noi questa giornata indimenticabile. Ma già il 29 marzo abbiamo dovuto rinunciare al viaggio in Sardegna dove avevamo un sopralluogo per definire tutti i dettagli con le wedding planner; dovevamo fare anche la prova menù, parlare con il parroco e tutto il resto ma è stato impossibile”. Al dispiacere si è aggiunta anche la preoccupazione di non far perdere i soldi agli amici che già avevano acquistato i ticket per il viaggio e anticipato la prenotazione all’albergo. “Siamo riusciti” spiegano Giulia e Tommaso “a ottenere voucher da utilizzare il prossimo anno. Ci rattristava l’idea che i nostri amici avrebbero potuto perdere i soldi”. È una amicizia profonda quella che lega la coppia di fidanzati alla comitiva che ha pensato di organizzargli, a Ferragosto, un finto matrimonio a sorpresa sulla spiaggia di Follonica dove i fidanzati stavano trascorrendo le vacanze. Gli amici li hanno praticamente prelevati, “costretti” ad indossare i costumi matrimoniali – intero bianco per lei, e slip nero per lui – per poi “celebrare” le esilaranti, ma ricche di significato, nozze con le quali alleviare il dispiacere. Una divertente “prova generale” grazie all’indimenticabile e romantica sorpresa che renderà meno lunga l'attesa. “Avremo già dovuto essere marito e moglie” chiosano Giulia e Tommaso “ma purtroppo il coronavirus ha stravolto i nostri piani” .