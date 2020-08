Arezzo, lite tra vicini di camper: estrae pistola scacciacani e minaccia turista, denunciato

19 agosto 2020 a

Lite tra vicini di camper, un uomo di 49 anni denunciato per minacce dai carabinieri di Arezzo. E' successo in un'area di sosta attrezzata della città nella notte tra martedì 18 agosto e mercoledì 19. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo, erano impegnati in una attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e si sono occupati del caso. Una persona era stata minacciata con una pistola da un uomo senza apparente motivo. Le successive indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di ricostruire la vicenda ed appurare che l’autore delle minacce, anche lui in sosta con il suo camper, credeva che la persona minacciata - un turista del nord Italia - fosse uno dei ragazzi che lo aveva infastidito nei giorni precedenti. I militari, sottoposto a perquisizione l’autore del gesto, hanno rinvenuto nella sua disponibilità una pistola poi rivelatasi un modello a salve del tipo cosiddetto “scacciacani”, che è stata sottoposta a sequestro. L’uomo denunciato dovrà rispondere del reato di minaccia aggravata..