Cortona, donna investita in scooter a Camucia: trasportata a Siena in elicottero in gravi condizioni

19 agosto 2020 a

a

a

Grave incidente stradale a Camucia alle 10 di questa mattina, mercoledì 18 agosto. Coinvolti un'automobile e uno scooter la cui conducente è stata sbalzata e successivamente investita. La donna è apparsa in gravi condizioni all'infermiere del 118 intervenuto sulla scena ed è stata quindi portata dall'eliambulanza Pegaso 1 presso il Policlinico delle Scotte di Siena. Il guidatore dell'auto invece, sotto shock emotivo, non presentava traumatismi di rilievo. Sul posto, in via Scotoni, sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata di Cortona, l'automedica della Fratta, l'ambulanza di base di Castiglioni Fiorentino, l'eliambulanza (Pegaso 1), i vigili del Fuoco e la polizia municipale di Cortona.