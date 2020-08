Arezzo, dicono no al taglio delle piante in piazza Repubblica: consegnate le prime 200 firme in Comune

Sara Polvani 20 agosto 2020 a

Consegnate in Comune di Arezzo le prime 200 firme contro l’abbattimento dei quattro alberi, tigli e lecci, in piazza della Repubblica, accompagnate da una lettera in cui i cittadini elencano le ragioni della loro opposizione al progetto. La scorsa domenica c’e stato anche un partecipato sit-in di protesta contro il taglio di questi alberi posti di fronte alla stazione. Alberi con un’età importante, pregiati e non messi lì a caso visto che abbellivano quello che era l’ingresso dei visitatori alla parte alta della città. Il progetto di riqualificazione della piazza non li prevede e così si procede al taglio di quattro alberi o forse di più. Fine annunciata ma passata in sordina a parte la protesta di due anni fa, con la consegna di altrettante firme contro il rifacimento del verde che comprendeva i giardini Porcinai. Ripercorso dall’organizzatore della protesta Gabriele Donnini, studente universitario di storia dell’arte che ha dato la sua disponibilità alla candidatura con Luciano Ralli, il contesto storico in cui vennero messe a dimora le piante di piazza della Repubblica, prima della seconda Guerra mondiale. Quindi sono state espresse perplessità su un progetto che considera il verde come accessorio, una parte della costruzione urbanistica. Il moto di protesta parte dal caso dell’abbattimento di queste piante ma vuole cogliere l’occasione per chiedere una politica vera di tutela del verde cittadino.

“Gli alberi vanno curati”, spiega Donnini, “se si ammalano curati ancora di più. Anni di incuria li hanno portati a rovinarsi”. “I due lecci e quattro tigli sono solo le ultime vittime di una serie di tagli avvenuti tra l’altro in sordina, come quelli all’Acquedotto Vasariano, spariti da mattina a sera”, si legge nella lettera indirizzata al sindaco Alessandro Ghinelli, “Verde monumentale sacrificato per ragioni di allineamento, perché “stonano” nel progetto della nuova piazza della stazione: cosa dice la Sovrintendenza? Verde monumentale sacrificato in ragione di scuse banali: rami verso le terrazze, radici emergenti, generico pericolo per il passante. Se il problema qui sono i rami verso le terrazze, si intervenga sui rami potandoli. Dove sono queste selve di rami? Di quattro alberi solo uno si avvicina ai balconi. La realtà è che disturbano un progetto di pavimentazione: 20 cm di gettata, e altrettanti di lastre di pietra. Nella nuova piazza sarà scomparsa l’aiuola spartitraffico fiorita che stava al centro, quella ben più ampia (con rose e la grande anfora) verso il terminal bus con le siepi di lì attorno…sostituite da? Ci auguriamo non da quei tentativi di albero, come già nell’asse di via Petrarca. Per adesso soltanto da cemento. Tagli un tiglio? Pianti un tiglio. Tagli un leccio? Pianti un leccio. Tagli un pino, all’epoca albero di basso costo, perché pericoloso oggettivamente alla viabilità? Ok, ma mettici un albero di almeno pari valore ambientale. L’Amministrazione che ha tanta premura di eliminare queste piante storiche, perché in questi anni non ha ripiantumato in piazza Guido Monaco i vuoti anche estetici lasciati dagli storici lecci? Strana incoerenza”. Gli organizzatori hanno scritto anche alla Soprintendenza sperando in un ripensamento dell’amministrazione. Un appello a difesa del patrimonio verde che non si ferma qui ma che continua con la raccolta firme il sabato mattina al mercato cittadino e nei negozi, chiedendo di essere ascoltato. Aderiscono all’iniziativa anche Fridays for future, Legambiente e Wwf Arezzo.