Arezzo, coppia in moto si scontra con auto sulla Sp della Foce: ferita donna di Rimini

Scontro fra auto e moto lungo la strada provinciale della Foce. Ferita in modo serio una donna che viaggiava sulla motocicletta insieme ad un uomo. L'incidente è avvenuto alle 14 di oggi, giovedì 20 agosto, a Castiglion Fiorentino. La coppia di Rimini è venuta a collisione con una macchina per cause da accertare e la donna nella caduta avrebbe perso il casco. Si sarebbe procurata un trauma cranico. Sul posto il 118 e il Pegaso della Regione Toscana che è atterrato allo stadio di Castiglion Fiorentino per poi trasportare la ferita alle Scotte di Siena. Il conducente della moto, 40 anni, è stato portato in ambulanza ad Arezzo. Leggere lesioni per il conducente dell'auto. Rilievi della Polizia Municipale.