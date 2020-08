Banca Etruria, Maria Elena Boschi dopo archiviazione per il babbo: "Giorno bello, verità più forte del fango"

20 agosto 2020 a

Inchiesta Banca Etruria, Maria Elena Boschi, parlamentare di Italia Viva, esprime soddisfazione sui social per l'archiviazione dell'accusa nei confronti del suo babbo Pierluigi, ex vice presidente di Bpel. Questo il post: "Ancora un’archiviazione per mio padre su Banca Etruria. Chissà dove sono ora coloro che in questi anni ci hanno insultato, offeso, minacciato. Ma oggi è un giorno bello: la verità è più forte del fango." La notizia dell'archiviazione è stata data questa mattina, giovedì 20 agosto, dal Corriere di Arezzo. Caduta l'accusa di bancarotta fraudolenta e quindi di bancarotta semplice per Boschi e per i membri dell'ultimo Cda di Etruria, relativamente al voto favorevole per la liquidazione all'ex direttore generale Luca Bronchi: 700 mila euro rirenuti eccessivi, quindi una distrazione del patrimonio della banca. Per quella vicenda Bronchi è stato condannato in primo grado e l'ultimo presidente Lorenzo Rosi è a processo. Il giudice Fabio Lombardo ha archiviato il caso, come richiesto dalla procura di Arezzo: non vi sarebbero state condotte penalmente rilevanti da parte dei consiglieri. Ma cda e dirigenti di Bpel devono rispondere di bancarotta semplice per le cosiddette consulenze d'oro, il 14 gennaio 2021. Mentre a settembre riprende il maxi processo per il crac nel quale Boschi non è imputato.