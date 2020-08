Arezzo, l'ingegnere e il lupo: storia di incontri e fotografie a Castiglion Fiorentino

21 agosto 2020 a

L’ingegnere e il lupo. Una storia di appostamenti, di incontri, di emozioni. E di fotografie. Mario Menci è un professionista di Castiglion Fiorentino conosciuto e stimato, della famiglia di imprenditori di Montecchio Vesponi della nota azienda metalmeccanica. Ex assessore, innamorato del territorio, esperto di archeologia, con la macchina fotografica va a caccia di immagini rare. La zona dell’ex zuccherificio Sadam non ha più segreti per lui. E il lupo, che ne è assiduo frequentatore, si potrebbe ormai definire un suo amico se non fosse nell’indole del predatore scappare quando vede l’uomo. Menci durante questa estate lo ha fotografato varie volte, all’alba o al tramonto, nei momenti crepuscolari della giornata. L’attesa e i tentativi sono ripagati dalla soddisfazione di quei clic che solo pochi riescono a fare. Difficili ed esteticamente splendidi. La bacheca facebook dell’ingegnere è diventata uno scrigno di bellezze della natura: foto degne delle migliori riviste specializzate, tra farfalle, insetti, volpi, uccelli, aironi. E il lupo. Il predatore si è stabilito nell’area industriale dismessa perché la vegetazione circostante, con ciò che resta dei laghetti, è l’habitat per tutta una serie di animali, dai volatili migratori ai caprioli, fino al lupo che svetta nella hit della catena alimentare. Menci si immerge nella quiete e nel silenzio, si mimetizza, diventa un tutt’uno con i luoghi. E scatta foto. Non ama apparire, ma è giusto dargli merito. Un poeta della macchina fotografica, tra fauna e paesaggi. Il suo cruccio è che pian piano l’acqua dei laghetti sta scomparendo e l’oasi rischia di morire. Un luogo, l’ex zuccherificio, non sfruttato né per scopi produttivi né turistici. Area privata al centro di traversie burocratiche e giudiziarie. Intanto Menci qui incontra l’amico lupo: lo vede gironzolare e annusare. Nell’ultimo degli incontri, qualche giorno fa, un giovane esemplare con la muta estiva, si è intrattenuto un po’ di più concedendosi a favore di obiettivo. Come si fare con un amico. Questione di secondi, ma che soddisfazione.