Arezzo, scontro in moto: la foto dell'incidente sulla curva della Foce. Operata la donna

Scontro tra moto e auto. E' stata operata alle Scotte di Siena la donna di 49 anni rimasta ferita nell'incidente di giovedì 21 agosto sulla strada provinciale della Foce a due chilometri da Castiglion Fiorentino. La donna è di Cesena, mentre l'uomo di 48 anni che guidava la Bmw GS 1200 è di Pennabilli (Rimini) e nello scontro con l'auto ha riportato lesioni meno gravi: è stato trasportato al San Donato di Arezzo. Per la 49enne il trasferimento a Siena è avvenuto con l'elicottero Pegaso. Nella caduta ha riportato un trauma cranico ed è in prognosi riservata. La moto scendeva dalla Foce in direzione di Castiglion Fiorentino. Al vaglio della Polizia Municipale la dinamica. Sulla Fiat 500 che procedeva nella opposta direzione viaggiavano due turisti di Como che hanno riportato lievi conseguenze.