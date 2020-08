Coronavirus, ad Arezzo un solo nuovo contagiato: un uomo ricoverato in ospedale per altre patologie. In Toscana 79 casi in più

21 agosto 2020 a

a

a

Un solo caso dopo gli otto di ieri, Il bollettino del Coronavirus in provincia di Arezzo oggi, venerdì 21 agosto, è più leggero. Mentre in Toscana il numero di contagiati sale di 79 unità (zero decessi). La situazione dalle ore 14 del 20 agosto alle ore 14 del 21 agosto relativa alla diffusione del Covid ad Arezzo e provincia, riporta la nota dell'Asl Toscana sud est, evidenzia un nuovo caso ad Arezzo e si tratta di un uomo di 48 anni, asintomatico, ricoverato per altre patologie presso l’Ospedale San Donato.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi , ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Attività che ha evidenziato, per il momento, zero nuovi contatti per questo nuovo caso.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 177 persone risultate positive al tampone. 1.506 sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.446 tamponi nell'intero territorio della Asl Tse. In provincia di Arezzo dall'inizio di agosto sono 56 i contagiati, la maggior parte dei quali di rientro dall'estero dove erano andati per vacanza o lavoro: Spagna, Grecia, Albania, Romania, Francia, India. Ma si sono registrati casi positivi anche di persone tornate dalla Sardegna e da Riccione. Nel grafico l'andamento in Toscana (11.063 infettati) con l'onda verde chiaro che indica la ripresa dei contagi in ambito regionale. Un'impennata che ha fatto scattare misure più restrittive e controlli serrati sul rispetto dell'uso della mascherina e del distanziamento sociale.