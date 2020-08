Arezzo, c'è l'ottavo candidato sindaco: è Laura Bottai per il Pci ed è l'unica donna in lizza

Antonella Lunetti 22 agosto 2020 a

C’è l’ottavo sfidante nella corsa alle elezioni per il Comune di Arezzo. Anzi, “l’ottava candidata”, come lei stessa ha tenuto a sottolineare. Lo storico Pci torna nelle schede elettorali dopo trent’anni e candida in città la valdarnese Laura Bottai. Unica sfidante donna nella corsa che vede impegnato il sindaco uscente Alessandro Ghinelli, per la coalizione di centrodestra, lo sfidante della alleanza di centrosinistra Luciano Ralli, e ancora l’ex deputato aretino Marco Donati, sostenuto da due liste civiche, il candidato del Movimento 5 stelle Michele Menchetti, il candidato del Partito Comunista Alessandro Massimo Facchinetti, Fabio Butali per Prima Arezzo, e Daniele Farsetti con la lista Patto civico per Arezzo. Ieri però nel rush finale è arrivato anche l’ottavo nome. Una donna, l’unica di questa tornata elettorale per la candidatura a sindaco. “Non abbiamo voluto fare le cose all’ultimo minuto per l’effetto sorpresa”, racconta la stessa Laura Bottai, una laurea in Filosofia, oggi in pensione dopo gli ultimi anni di lavoro per la Sita, autrice di libri ma anche impegnata politicamente, fin da ragazza, come negli anni 1999-2004 nel consiglio provinciale dell’allora presidente Vincenzo Ceccarelli, all’opposizione, ma quando si conquistò la stima e un ruolo alla guida della Commissione per le pari opportunità. “Da quando abbiamo deciso di tentare questa avventura con il ritrovato simbolo del Pci - riprende la candidata - per tre settimane non siamo riusciti a raccattare nulla, poi nell’ultima settimana le firme sono arrivate in maniera sorprendente. In una manciata di giorni ne abbiamo ottenute 109 (ne sarebbero bastate 84 per presentare la liste per le elezioni comunali). E così eccoci pronti. Vogliamo che ci sia qualcuno che lotti per i diritti alla salute, all’ambiente, alle pari opportunità. Un partito e un gruppo di persone antagonista, in rotta con il sistema”. Ieri i rappresentati del ricostituito Pci hanno depositato la lista. Operazione compiuta: 23 nomi per partecipare alla sfida alle urne del prossimo 20 e 21 settembre. E con lo stesso entusiasmo anche in corsa per le Regionali della Toscana, dove candidato presidente è Marco Barzanti, 51 anni, che del Pci è il segretario regionale. “L'ultima volta che il nome e il simbolo del Pci sono stati sulle schede alle elezioni regionali in Toscana è stato nel maggio 1990. Qualche mese prima, nel novembre 1989, Occhetto aveva annunciato la “svolta” da cui, nel febbraio 1991, sarebbe nato il Pds. Da allora, nonostante la diaspora a cui sono stati sottoposti, loro malgrado, i comunisti italiani - afferma Barzanti - si è messo in moto anche un percorso che, attraverso molteplici esperienze, ha sempre avuto come obiettivo la ricostituzione del Partito comunista italiano. Nel giugno 2016, a San Lazzaro di Savena, tale percorso è giunto al termine, dopo una dura battaglia politica e legale durata più di un quarto di secolo. Una battaglia, però, che oggi, trent'anni dopo, permette al Pci di essere nuovamente presente alla competizione elettorale in Toscana, con il proprio nome e il proprio simbolo storico: bandiera rossa con la falce e il martello sovrapposta alla bandiera italiana con la scritta Pci”. Il Partito comunista italiano presenterà simbolo e candidato presidente lunedì a Firenze. Intanto, oggi alle 12 scade il termine per presentare le liste sia per le elezioni regionali che, quindi, per le comunali. Domani sul Corriere tutti i nomi definitivi dei candidati in lizza.