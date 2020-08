Arezzo, paura per una bambina di nove anni caduta da cavallo in gara: sta meglio

22 agosto 2020 a

Paura per una bambina caduta da cavallo durante una gara ippica a San Zeno, vicino ad Arezzo. E' successo nel pomeriggio di sabato 22 agosto. Nell'impatto a terra ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nell'immediatezza sono intervenuti il medico di gara e i soccorritori del 118 con l'automedica. La valutazione iniziale era di codice 2. La bambina, giunta al Meyer, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Dopo la paura iniziale, le condizioni sarebbero risultate non particolarmente gravi tanto che la bambina sarebbe stata dimessa.