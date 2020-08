Arezzo, pronti a incatenarsi agli alberi se in piazza della Repubblica arrivano le motoseghe per tagliarli

Giovanna Belardi 23 agosto 2020 a

“Se le nostre proteste non saranno ascoltate e arriveranno gli operai per tagliare, noi ci legheremo agli alberi”. Così l’annuncio di Gabriele Donnini, il coordinatore del gruppo di cittadini che in questi giorni si sta battendo per salvare i sei alberi in piazza della Repubblica che tra fine agosto e i primi di settembre dovrebbero essere tagliati in vista della risistemazione della piazza. Dopo una settimana di raccolta di firme e lettere al Comune, per cercare di modificare la decisione del taglio definitivo, il coordinatore annuncia che la protesta non retrocederà nemmeno davanti alle ruspe. I sei alberi dunque vanno salvati, spiegano, perché non c’è motivo che non lo siano. Ieri mattina, al mercato settimanale del Giotto sono state raccolte altre 200 firme, mentre un altro centinaio è stato recuperato attraverso i vari punti di raccolta lasciati presso i commercianti dell’area in cui insistono le piante. Già a inizio settimana le altre firme prese durante il sit in di domenica pomeriggio erano state portate in Comune, con tanto di lettera sottoscritta anche da alcune associazioni ambientaliste, finora senza risposta. Ora dunque si aspetta la data fatidica: “Ancora non ci hanno risposto, ma non demordiamo. Gli alberi sono sotto controllo e se qualcosa si muove, per intenderci se verranno viste ruspe o motoseghe siamo pronti ad attivarci” assicura Donnini. La protesta nasce dalla determinazione a salvare quei sei alberi (lecci e tigli) dal taglio previsto dal progetto di riqualificazione della piazza e connesso ai lavori in zona stazione. La contro proposta dei cittadini è di tutelare il verde cittadino puntando ad aumentare la manutenzione di piante che hanno una storia anche per chi qui vive o lavora. Quindi più cura e meno tagli. I lecci e i tigli di questa parte della città, dicono, sono simboli di come sia necessario muoversi per salvaguardare il verde all’interno di un centro abitato. Senza promettere nuove immissioni, dicono, che in realtà “non sono altro che siepi mal tenute e fatte crescere ad albero”.