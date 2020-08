Arezzo, Covid: in agosto 67 casi, età media 36 anni. Virus preso in vacanza, ecco dove

24 agosto 2020 a

Coronavirus, nel mese di agosto i contagiati nella provincia di Arezzo hanno raggiunto la cifra di 67. Età media 36 anni. Quasi tutti sono stati trovati positivi al Covid al rientro dall'estero e alcuni hanno trasmesso il virus a loro contatti. Il dato quotidianamente riportato dall'Asl Toscana Sud Est indica che il Paese di provenienza della maggior parte dei nuovi contagiati è la Grecia (19) con la vicenda della vacanza a Corfù che ha fatto registrare molte situazioni di positività nella comitiva di giovani del Valdarno e non solo. Ci sono anche direttrici estero / Italia legate a spostamenti di lavoro o di vita: 6 casi di persone rientrate dalla Romania e 4 dall'Albania. Tornando alle mete delle vacanze, 4 i casi dalla Spagna (isole comprese), quindi le località italiane: 4 dalla Sardegna e 3 da Riccione. che hanno generato ulteriori casi tra i contatti. Un caso da Pesaro. Altri Paesi indicati nel corso di agosto sono Francia e India. I nuovi contagiati sono stati generalmente asintomatici o paucisintomatici, ma ci sono anche i sintomatici.

Questo, l'ultimo bollettino relativo alle 24 ore tra sabato 22 agosto e domenica 23, con gli ultimi 7 casi aretini.

Comune di Sorveglianza Arezzo

• uomo di 46 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato dalla Romania, asintomatico

• ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato da Riccione, asintomatico

• ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato da Riccione, asintomatico

• ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, rientrato da Riccione, asintomatico

Comune di Sorveglianza Castiglion Fibocchi

• donna di 32 anni già in isolamento domiciliare, rientrata dall'Albania, asintomatica

Comune di Sorveglianza Montevarchi

• uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dall' Albania, asintomatico

Comune di Sorveglianza Civitella in Val di Chiana

• uomo di 36 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, sintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni, ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti che ha evidenziato zero contatti per i casi di Arezzo.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 203 persone risultate positive al tampone. 1500 persone sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.100 tamponi.

In Toscana nell'ultimo giorno 59 casi. Con numero di positivi dall'inizio della pandemia salito a 11.175. Anche Malta e Croazia i Paese dai quali sono rientrati i contagiati.