Arezzo, ai Campionati Italiani di ciclismo il castiglionese Manuel Pesci in evidenza con i big

Il corridore aretino Manuel Pesci in evidenza al Campionato Italiano di ciclismo che ha decretato il successo tricolore di Giacomo Nizzolo (5,48',37'') nella volata di Cittadella, domenica 23 agosto (secondo Davide Ballerini e terzo Sonny Colbrelli). Pesci durante i 253 km della impegnativa e prestigiosa corsa in linea ha tenuto testa ai professionisti e se non fosse stato per una caduta proprio all'inizio del muro della Tisa, avrebbe potuto graffiare ancora di più. Alla fine è stato tra coloro che nonosante il caldo ha concluso la gara (45°) dopo essersi fatto vedere tra i migliori. Il corridore elite dell'Asd Team Malmantile, classe 1995, ha completato il percorso in 5,55',35''. Ai Campionati Italiani 2020 ha partecipato anche il castiglionese Riccardo Marchesini (Amore & Vita Prordir).