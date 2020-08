Arezzo: segreti e magia del Parco delle Foreste Casentinesi nel programma Rai "L'Italia che non sai"

25 agosto 2020 a

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi, a corollario di una stagione turistica con numeri straordinari, sarà baricentrico ad una puntata de "L'Italia che non sai", in onda nel preserale dell'ammiraglia Rai, Raiuno, sabato prossimo 29 agosto alle 17.30.

Tre giorni di riprese hanno portato la troupe della fortunata trasmissione dedicata al turismo, in collaborazione con il ministero per i Beni, le attivita culturali e il turismo, alla ricerca di un' "Italia insolita, stupefacente e sostenibile" in lungo e largo nel Parco: Ridracoli, Moggiona, Fiumicello, Campigna, il santuario della Verna, Poppi, Pratovecchio Stia.

Michele Dalai - conduttore e autore di radio e televisione e fondatore di alcune delle più note case editrici italiane, ha intervistato il presidente del Parco, Luca Santini. Lo ha fatto in una collocazione insolita: al centro dell'invaso di Ridracoli, in canoa.

Tra i conduttori figura anche la bravissima zoologa di Bagno di Romagna Mia Canestrini. Con lei si è parlato, tra l'altro, delle attività del Parco messe in campo per ridurre il conflitto tra le attività dell'uomo e la fauna selvatica.

Bella mostra hanno fatto anche il castello di Poppi, con la sua biblioteca di opere antiche camaldolesi, il percorso dantesco (con performance di falconeria di Gherardo Brami) alla Pieve e al castello di Romena e la tradizione del panno Casentino di Stia. Imperdibile, come sempre, sarà anche il percorso tra gli ambienti meno conosciuti di una delle "roccaforti" spirituali del Parco: La Verna.

Si è parlato di tanti modi per vivere turisticamente l'area protetta, con una chiusura in musica a sorpresa in un luogo di musica, ospitalità, creatività e amicizia, immerso nella natura straordinaria della Vallesanta della Verna.